Первый в этом году случай заболевания бешенством выявлен в Псковской области

22:00, 07 февраля 2019, ПАИ

В Новоржевском районе выявлен очаг бешенства – первый в Псковской области в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете ветеринарии региона, заболевание диагностировали у енота, погибшего в схватке с деревенской собакой на территории деревни Мосеево.

Ветеринарные специалисты отобрали пробы патологического материала и направили их на исследование в Псковскую областную ветеринарную лабораторию. При лабораторном исследовании методом люминисцентной микроскопии у енота диагностировано бешенство.

Ситуация находится под постоянным контролем государственной ветеринарной службы региона. В ближайшее время на территории населенного пункта будет введен карантин.