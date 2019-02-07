Спектакль «И не надо быть Богом» увидели ученики псковской школы

22:13, 07 февраля 2019, ПАИ

6 февраля в актовом зале МБОУ «Центр образования» «Псковский педагогический комплекс» состоялся показ спектакля «И не надо быть Богом» для учеников МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации ПОООМС «Дети - наше будущее», спектакль был показан в рамках проекта «Искусство против суицида».

«У социальной драмы «И не надо быть Богом» две сюжетных линии. Девочка Уилли идет по рельсам и рассказывает случайно проходившему мимо мальчику Тому историю своей жизни, свою личную трагедию. После этого действие переносится в школу, где девочка и мальчик, случайным образом оказавшиеся рядом, пропускают урок и разговаривают друг с другом о Боге, об одиночестве, о непонимании, о своих страхах и другом», - рассказали в организации.

«Актеры спектакля - подростки из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и партнера проекта - детского образцового коллектива театра «Бенефис» донесли до зрителей то, что очень важно слушать и слышать другого человека, ведь каждый из нас нуждается в понимании», - отметили в организации.

После показа спектакля последовало интерактивное просветительское собрание для подростков и их родителей, которое провели уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева, психолог Галина Радкевич.

Выступающие обсудили с подростками спектакль и поговорили с ними о счастье, о ценности жизни, о правах и обязанностях детей. Галина Радкевич провела с участниками проекта тренинги по саморазвитию и личностному росту.

В завершении мероприятия все получили буклеты о социальных сетях, о преодолении стрессовых ситуаций и способах выхода из них.

Отметим, проект «Искусство против суицида» направлен на профилактику суицида в молодежной среде путем систематической культурной, психолого-педагогической и информационной деятельности. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.