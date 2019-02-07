10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ

22:30, 07 февраля 2019, ПАИ

7 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию юридического факультета Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественном собрании, посвященном юбилею создания юридического факультета, приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев, а также представители силовых структур, прокуратуры и бывшие выпускники.

Иван Цецерский в своем выступлении подчеркнул, что сегодня профессия юриста очень востребована, и ее выбирают все чаще студенты, которые знают, что юридические знания их прокормят. Глава города отметил, что тысячи людей прошли через факультет, получили качественные знания, которые им помогут в любой сфере деятельности. Он пожелал студентам впитывать данные преподавателями знания, дорожить своими наставниками, так как все педагоги вкладывают в каждую лекцию свою душу и сердце.

Иван Цецерский поздравил с 10-летием со дня создания факультета первого декана факультета Илью Шаманова, который принял на себя важную и ответственную миссию сформировать коллектив педагогов-юристов и принять на обучение первый поток студентов юридического факультета с 2009 по 2010 год. Благодаря его грамотному подходу за короткий период становления на юридическом факультете была создана необходимая учебно-материальная база, разработано организационное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса, сформирован коллектив научно-педагогических работников, которые вносят свой важный вклад в развитие научной базы и сохранение лучших традиций юридической науки.

Также глава Пскова поздравил и поблагодарил за качественную подготовку нового поколения псковских юристов декана юридического факультета, профессора Сергея Васильева. Почетные грамоты и благодарственные письма главы города были вручены преподавателям кафедр юридического факультета.

Иван Цецерский поблагодарил педагогов юридического факультета, которые преподавали у него, за полученные знания, которые сегодня помогают успешно отстаивать интересы граждан, обращающихся за помощью и содействием в органы местного самоуправления.