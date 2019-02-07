«Пятиминутку безопасности» провели сотрудники ГИБДД для школьников Палкинского района

22:41, 07 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники ГИБДД Печорского района провели для школьников МБОУ «Палкинская средняя школа» «пятиминутку безопасности», которая включала в себя квест на знание правил дорожного движения. Ребятам предстояло пройти пять станций и ответить на соответствующие вопросы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На первой станции юным пешеходам надо было рассказать о назначении световозвращателя. Когда участники перешли на вторую станцию, инспектор предложил им отгадать тематические загадки. За каждый правильный ответ присуждалось 5 баллов. На третьей и четвертой станциях ребята остановились на правилах дорожного движения, касающихся велосипедистов, и объяснили, для чего нужны средства индивидуальной защиты. Говорилось и об особенностях оказания первой медицинской помощи. А в заключение, школьникам следовало выбрать правильные знаки и установить их на дорожном полотне.

«Все справились с представленными заданиями на «отлично»! Учащиеся поблагодарили инспектора ГИБДД за интересную встречу и пообещали никогда не нарушать правила дорожного движения! Дорожный полицейский, в свою очередь, вручил участникам «пятиминутки безопасности» световозвращатели и сладкие подарки», - отметили в УМВД.