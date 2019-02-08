День военного топографа празднуется 8 февраля в России

10:15, 08 февраля 2019, ПАИ

Ежегодно в России 8 февраля отмечается День военного топографа. Об этом пишет портал calend.ru. Именно 8 февраля (27 января по старому стилю) 1812 года было утверждено положение для военного топографического дела. Структура, созданная царским указом, несколько разменяла статус. Сегодня это Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Начало военно-топографической службе в русской армии положили 40 офицеров — колонновожатых, геодезистов и топографов. Они вошли в Генеральный штаб, появившийся в 1763 году. В 1797 году было учреждено депо карт, которое должно было заниматься упорядочением всех созданных к тому времени картографических материалов. В 1812 году депо было переименовано в военно-топографическое. Интересно, что первое в мире специализированное военное училище топографов появилось в России. Оно открылось в 1822 году при корпусе военных топографов. До 1923 года российская военно-топографическая служба именовалась корпусом военных топографов, а в последующие годы несколько раз переименовывалась.

Топографическая служба всегда была особо секретной, поскольку любое сражение начиналось именно с карты, а добыть карты противника было сверхзадачей для воинов во все времена. Иногда полученные сведения оказывали решающее значение в битве. Так, в 1943 году советской разведке стало известно, что в Германии печатаются сотни тысяч листов карт Орловской, Белгородской и Курской областей. Эта информация легла в основу плана массированной обороны и последующего наступления Советской армии на Курской дуге. Что касается советских топографов, геодезистов и картографов, то в годы Великой Отечественной войны более 4 тысяч из них были удостоены высоких наград.

И сегодня труд топографа остается почетным, хотя специфика работы этих специалистов меняется постоянно — с развитием современной техники. На помощь топографам приходят спутники, лазерные и кварцевые приборы, но никакая техника не способна заменить опыт и знания человека.