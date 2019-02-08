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Общество

Школьный взнос за ученика в России составил около 4,5 тысяч рублей в год

Родители российских школьников тратят на ребенка в среднем около 4,5 тысяч рублей в год. Именно такую сумму требуют в учебных заведениях, помимо средств на учебники, рабочие тетради и питание в столовой. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), пишет газета «Известия».

В опросе участвовало свыше 1,6 тысячи человек из 84 регионов страны (за исключением Ненецкого автономного округа).

Согласно полученным данным, большая часть собранных денег идет на ремонт и обустройство школы, а также расходные материалы для бытовых нужд. Некоторым приходится оплачивать даже работу уборщиц и мастеров. Кроме того, россияне вынуждены тратить больше на школьные пособия, которые по закону должны выдаваться ученикам бесплатно.

Граждане не обязаны сдавать средства и на ремонт образовательных учреждений. По словам представителей Госдумы и Минпросвещения, финансировать организацию учебного процесса в школах должны регионы. А в случае принудительных сборов средств на образовательные нужды россияне вправе жаловаться в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы.

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