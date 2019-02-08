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Общество

Более 15 тысяч нарушений при составлении криминальной статистики выявила прокуратура в Псковской области

В 2018 году прокуратура выявила в правоохранительных органах Псковской области более 15 тысяч нарушений при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

В целях устранения нарушений закона внесены 182 акта прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 123 должностных лица, большинство из которых - сотрудники органов внутренних дел, в том числе 50 руководителей.

В результате прокурорского вмешательства пресечены более 10 тысяч случаев искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в  том числе сведений о квалификации преступного деяния (50), коррупционной (11) и экономической (48) направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления (121), совершении преступлений серийно (170), в общественных местах, включая улицу (488), лицами, ранее совершавшими преступления (578), ранее судимыми (401), в том числе с рецидивом (153), несовершеннолетними (28), в состоянии алкогольного (114) и наркотического (5) опьянения, размере причиненного (192) и возмещенного (15) материального ущерба.

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