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Общество

«Культурную субботу» проведут в Псковском музее 9 февраля

 9 февраля в Псковском музее-заповеднике проведут «культурную субботу», сообщили Псковскому агентств уинформации в пресс-службе учреждения.

Для всех желающих провести этот день с пользой будут организованы экскурсии для сборных групп: 

- в 12:00 состоится экскурсия по Псковскому кремлю. Стоимость 150 рублей для взрослых, 100 рублей для школьников.

- в 14:00 - экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища. Стоимость 450 рублей.

- в 16:00 - по экспозиции музея-квартиры Юрия Спегальского. Стоимость 100 рублей.

 Записаться можно по телефону: 8 (8112) 66-33-11.

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