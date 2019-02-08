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Общество

Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019»

Певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019», сообщает РИА Новости.

В эфире программы «Доброе утро» телеканала «Россия 1» певец рассказал, что песню для выступления написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором.

Сергей Лазарев отметил, что поскольку он уже во второй раз представит Россию на «Евровидении», перед ним стоят «абсолютно новые риски, ставки еще выше, и уже ожидания больше».

«Все уже исключительно ожидают от меня только победы, хотя на меня это накладывает еще больше ответственности», - отметил певец.

Сергей Лазарев признался, что сомневался, стоит ли вновь ехать на «Евровидение», потому что в прошлый раз сделал «на тот момент максимум». Певец выступил на конкурсе в 2016 году и занял тогда третье место.

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