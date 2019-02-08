15 и 16 февраля в России пройдёт патриотическая акция #ЗояГерой

11:50, 08 февраля 2019, ПАИ

15 и 16 февраля в России пройдёт патриотическая акция #ЗояГерой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно). Она вошла в историю как первая женщина – Герой Советского Союза периода Великой Отечественной войны. 15 и 16 февраля в третий раз в России пройдёт патриотическая акция #ЗояГерой – в форме всероссийского флешмоба.

Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо разместить свои фотографии и фотографии участников акции с портретами и информацией о подвиге Зои Космодемьянской в социальных сетях с хэштегом #ЗояГерой. Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. К акции также планируют присоединиться школы, библиотеки, музеи.