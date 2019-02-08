0
12:17
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
10:46
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
09:30
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
22:30
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
21:04
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
20:40
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
19:46
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Еще новости
Общество

15 и 16 февраля в России пройдёт патриотическая акция #ЗояГерой

15 и 16 февраля в России пройдёт патриотическая акция #ЗояГерой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской было присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно). Она вошла в историю как первая женщина – Герой Советского Союза периода Великой Отечественной войны. 15 и 16 февраля в третий раз в России пройдёт патриотическая акция #ЗояГерой – в форме всероссийского флешмоба.

Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо разместить свои фотографии и фотографии участников акции с портретами и информацией о подвиге Зои Космодемьянской в социальных сетях с хэштегом #ЗояГерой. Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. К акции также планируют присоединиться школы, библиотеки, музеи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
08 февраля 2019
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
08 февраля 2019
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
08 февраля 2019
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
07 февраля 2019
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
07 февраля 2019
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
07 февраля 2019
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
07 февраля 2019
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями
07 февраля 2019
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями 2

Идет загрузка...