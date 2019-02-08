О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук

10:46, 08 февраля 2019, ПАИ

О необходимости приглашения волонтёров из районов на VI форум социально ориентированных некоммерческих организаций в Псков заявила заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации она отметила, что волонтёры занимаются очень нужным и полезным делом, и им нужна поддержка и признание. Светлана Мельничук напомнила, что 2018-й год в России был Годом волонтера, и это, считает она, должно быть отражено на форуме НКО в Пскове. «Волонтеры делают большущее дело. Надо дать им возможность обменяться опытом и сделать для волонтеров праздник, подпитать их дополнительной энергетикой с тем, чтобы они уехали с этого форума с желанием делать больше, чтобы их количество увеличилось. Это будет здорово», - уверена собеседница ПАИ.

Светлана Мельничук подчеркнула, что форум НКО всегда полезен. Сама она участвовала во всех пяти прошедших форумах и считает, что из года в год их организаторы приобретают новый опыт, мероприятие становится интереснее, участников – всё больше.

Напомним, форум пройдет в Пскове в середине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.