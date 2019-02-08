0
12:17
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
10:46
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
09:30
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
22:30
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
21:04
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
20:40
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
19:46
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Еще новости
Общество

Умер актёр Сергей Юрский

В Москве от остановки сердца умер народный артист России Сергей Юрский, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой. После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву. В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. Играл и режиссировал на сцене театров «Школа современной пьесы», МХТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Сергей Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» и многие другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
08 февраля 2019
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
08 февраля 2019
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
08 февраля 2019
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
07 февраля 2019
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
07 февраля 2019
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
07 февраля 2019
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
07 февраля 2019
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями
07 февраля 2019
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями 2

Идет загрузка...