Умер актёр Сергей Юрский

10:36, 08 февраля 2019, ПАИ

В Москве от остановки сердца умер народный артист России Сергей Юрский, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре говорили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье. Учился на юридическом факультете Ленинградского университета. В то же время участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой. После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву. В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. Играл и режиссировал на сцене театров «Школа современной пьесы», МХТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Сергей Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» и многие другие.