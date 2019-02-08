Гладиолусы из Голландии не пропустили в Псковскую область

10:26, 08 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили ввоз партии голландских луковиц гладиолусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, более 371,5 тысячи луковиц гладиолусов, находящихся в состоянии вегетативного покоя, перемещались автомобильным транспортом из Латвии в Москву.

По результатам досмотра груза выявлено несоответствие информации об импортёре, экспортёре и производителе, указанной на маркировочных этикетках и на транспортировочной упаковке. Противоречивая информация на маркировочных этикетках не позволила идентифицировать партию луковиц гладиолусов с представленным фитосанитарным сертификатом, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Латвии. Ввоз партии луковиц гладиолусов на территорию Российской Федерации запрещен.