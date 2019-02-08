0
12:17
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
10:46
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
09:30
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
22:30
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
21:04
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
20:40
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
19:46
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Еще новости
Общество

Гладиолусы из Голландии не пропустили в Псковскую область

В Псковской области сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили ввоз партии голландских луковиц гладиолусов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, более 371,5 тысячи луковиц гладиолусов, находящихся в состоянии вегетативного покоя, перемещались автомобильным транспортом из Латвии в Москву.

По результатам досмотра груза выявлено несоответствие информации об импортёре, экспортёре и производителе, указанной на маркировочных этикетках и на транспортировочной упаковке. Противоречивая информация на маркировочных этикетках не позволила идентифицировать партию луковиц гладиолусов с представленным фитосанитарным сертификатом, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Латвии. Ввоз партии луковиц гладиолусов на территорию Российской Федерации запрещен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
08 февраля 2019
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
08 февраля 2019
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
08 февраля 2019
Псков вошёл в число городов, где жители любят поговорить с таксистами
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
07 февраля 2019
10-летие юридического факультета отметили в ПсковГУ
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
07 февраля 2019
В «Что? Где? Когда?» сыграли сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
07 февраля 2019
Социальную драму о проблемах подростков показали ученикам Вернявинской школы
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
07 февраля 2019
Владимир Путин в Кремле вручил премии молодым ученым
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями
07 февраля 2019
Андрей Царев о конкурсе «Лидер года»: Мы рассчитываем, что в нем примут участие молодые люди со здоровыми амбициями 2

Идет загрузка...