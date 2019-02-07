Великолучанин ограбил пенсионерку в подъезде

12:10, 08 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали 28-летнего молодого человека, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 5 февраля в подъезде дома по Октябрьскому проспекту неизвестный с применением насилия похитил у 82-летней местной жительницы сумку с документами и деньгами в сумме более 20 тысяч рублей, а затем скрылся.

В отношении безработного великолучанина возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.