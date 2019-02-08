Четыре района Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в феврале
В феврале передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит четыре района области – Псковский, Дновский, Пыталовский и Палкинский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 6 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в феврале:
|Наименование управления (отдела) ПФР области
|Февраль
|Населенный пункт
|УПФР в Пскове и Псковском районе
|6
|Тямшанская волость
|-
|13
|Карамышевская волость
|-
|20
|Ядровская волость
|УПФР в Дновском районе
|5
|
Выскодская волость: деревни Панкратово и Морино
|Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе
|14
|Гавровская волость: деревни Гавры и Емилово
|Клиентская служба ПФР в Палкинском районе
|27
|Родовская волость: деревни Родовое и Горбунова Гора
Как отметили в фонде, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.
«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - подчеркнули в ПФР.