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Общество

Четыре района Псковской области посетит мобильная клиентская служба ПФР в феврале

В феврале передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит четыре района области – Псковский, Дновский, Пыталовский и Палкинский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, всего специалисты районных управлений и отделов ПФР объедут 6 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в феврале:

Наименование управления (отдела) ПФР области Февраль Населенный пункт
УПФР в Пскове и Псковском районе 6 Тямшанская волость
- 13 Карамышевская волость
- 20 Ядровская волость
УПФР в Дновском районе 5

Выскодская волость: деревни Панкратово и Морино
Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе 14 Гавровская волость: деревни Гавры и Емилово
Клиентская служба ПФР  в Палкинском районе 27 Родовская волость: деревни Родовое и Горбунова Гора

Как отметили в фонде, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - подчеркнули в ПФР.

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