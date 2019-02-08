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Общество

Продукция Слонимского мясокомбината вернулась из Псковской области в Белоруссию

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз 200 килограммов готовой мясной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция белорусского предприятия «Слонимский мясокомбинат» следовала в город Осташков Тверской области из Белоруссии. В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы Управления выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также должностные лица ведомства установили факт нарушения правил транспортировки мясной продукции – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований «Слонимский мясокомбинат» оказался в списках предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию России. Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.

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