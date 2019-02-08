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Общество

Освободить членов совета дома от уплаты страховых взносов предлагают активисты «Единой России»

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» предлагает приравнять членов совета дома, которыми, в основном, являются пенсионеры, к перечню льготников, освобожденных от уплаты страховых взносов. Об этом заявил координатор партийного проекта, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении партии.

«К нам обратились активисты Удмуртии и Ульяновска и рассказали, что в регионах стала складываться практика вызова в налоговые службы членов советов, зачастую являющихся пенсионерами, и председателей советов домов, которым по инициативе собственников выплачивается вознаграждение. Напомню, что Жилищный кодекс предусматривает возможность таких выплат. И налоговые службы, помимо уплаты 13% подоходного налога, требуют уплаты страховых взносов в размере еще 30,2%. В противном случае выставляются большие штрафы», – отметил Козлов.

Он рассказал, что чаще всего полученное небольшое вознаграждение расходуется не на личные цели, а на организационные. «По сути, эти траты идут на управление домом, взаимодействие с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, контроль качества работ. Поэтому мы поддерживаем данную инициативу и предлагаем Президиуму Генсовета партии обратиться с ней во фракцию «Единой России» в Госдуме», – заявил координатор партпроекта.

Он добавил, что многие председатели советов домов являются пенсионерами, и из-за системы с уплатами страховых взносов лишаются индексации пенсии. «Мы считаем необходимым приравнять такую категорию граждан как председатели домов и члены советов домом к перечню льготников, предусмотренных Налоговым кодексом», – подчеркнул Козлов.

«К примеру, в Пскове насчитывается почти 1,5 тысячи многоквартирных домов, и меньше половины имеют активные советы. Мы рассчитываем, что предложение об освобождении от уплаты страховых взносов изменит ситуацию в лучшую сторону, - сказал куратор партпроекта «Школа грамотного потребителя в Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Кириллов. – Безусловно, это важный инструмент для вовлечения граждан в управление многоквартирными домами, реализация такого подхода позволит снять проблемы с вознаграждением председателей советов МКД».

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