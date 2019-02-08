Конкурс на лучшую местную инициативу будет учрежден среди ТОС Псковской области

12:54, 08 февраля 2019, ПАИ

Перспективы развития территориального общественного самоуправления (ТОС) в Псковской области обсудили в проектном офисе #Команды2018 специалисты Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области с председателями зарегистрированных ТОС региона, представителями органов муниципальной власти и инициативными гражданами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, участники встречи рассмотрели проект положения о конкурсе «Лучшая местная инициатива», который планируется к запуску уже в ближайшее время. В рамках мероприятия проанализированы критерии оценки конкурсных проектов, рассмотрены особенности составления типовой заявки для участия в конкурсе, у участников встречи также была возможность представить свои предложения в проект положения. В дальнейшем на базе проектного офиса участникам конкурса будет оказана методическая поддержка, а также помощь в подготовке документации.

Конкурс направлен на поддержку различных инициатив ТОС, образованных на разных уровнях муниципальных образований Псковской области. Планируется, что он будет проводиться ежегодно. В этом году прием заявок будет проводиться с 1 апреля по 1 мая.

В настоящее время на территории региона открыты более 20 ТОСов и работа по их созданию продолжится.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что создание органов территориального общественного самоуправления — одно из перспективных направлений работы: такие объединения инициативных граждан смогут решать широкий круг вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения определенной территории.