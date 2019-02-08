Михаил Ведерников осмотрел новый врачебно-физкультурный диспансер

11:31, 08 февраля 2019, ПАИ

Врачебно-физкультурный диспансер осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в учреждение 8 февраля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Диспансер, который планируется открыть в Пскове уже в начале марта, расположился в здании спортивной «двойки» в деревне Борисовичи. Сейчас там работает бассейн «Олимп» и спортивный зал.

Губернатора провели по будущему диспансеру, показали оборудование, которым к настоящему моменту полностью укомплектовано учреждение. По словам директора диспансера Аркадия Гохмана, всё оборудование - от отечественных производителей и уже прошло необходимые тесты. Главе региона, в частности, продемонстрировали новый рентген-кабинет с мобильным рентген-аппаратом, кабинет окулиста и другие помещения.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







































Михаил Ведерников указал на необходимость устранить недостатки в ремонте потолка в процедурной на втором этаже здания. Директор диспансера пообещал всё «исправить и доделать».

Губернатор подчеркнул, что перед открытием диспансера «не должно быть никаких подводных камней». По его словам, на проверку учреждения Роспотребнадзором потребуется порядка двух недель и уже в начале марта учреждение примет первых посетителей. Планируется, что штатная численность сотрудников диспансера составит 80 единиц.