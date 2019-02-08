Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области

12:17, 08 февраля 2019, ПАИ

8 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анной Кутузовой. Нового главу ведомства представил бывший начальник Управления Сергей Токарев, который с 1 февраля возглавил Межрегиональную инспекцию ФНС России по центральной обработке данных № 3 в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поздравил Сергея Токарева с новым назначением, заметив, что отпускает его на повышение с сожалением. «За время вашей работы регион показал хорошие результаты по снижению задолженности по заработной плате. Благодаря совместной конструктивной работе и вашей принципиальной позиции ряд предприятий удалось спасти от банкротства», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В знак благодарности Михаил Ведерников вручил Сергею Токареву Почетную грамоту губернатора за особые заслуги в реализации государственной налоговой политики на территории Псковской области. «Это первая почетная грамота, которую мы вручаем, согласно принятому в прошлом году закону о наградах», — добавил глава региона.

Сергей Токарев в свою очередь выразил уверенность, что конструктивная работа Управления ФНС по Псковской области и администрации региона продолжится. «В Управлении сложился грамотный коллектив, по итогам года мы выполнили все поставленные перед службой задачи и произвели бюджетные назначения во все уровни бюджета. Уверен, что этот тренд будет продолжен, тем более, что Анна Леонидовна обладает огромным опытом и профессионализмом», — отметил он.

«Постараюсь удержать высокую планку и сделать все возможное, чтобы выполнить необходимые показатели», — сказала Анна Кутузова.

«Работаем!» — сказал в ответ губернатор.

Добавим, что Анна Кутузова родилась в Хабаровске, выросла в Псковской области. Проработала в налоговых органах непрерывно почти 25 лет, начиная с должности государственного налогового инспектора до начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу имеет Благодарность руководителя ФНС России, Почетную грамоту Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области, Почетную грамоту Администрации Псковской области, знак отличия «Отличник ФНС России», Почетную грамоту УФНС России по Псковской области, знак отличия «Почетный работник ФНС России».