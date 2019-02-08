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Общество

Продление полномочий директоров «Подростка» и детсада №19 согласовал соцкомитет Псковской гордумы

8 февраля в ходе подготовки к очередной 20-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под председательством Елены Полонской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Члены комитета единогласно поддержали вопросы о согласовании продления срока исполнения обязанностей заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида №19» Ольге Заболотниковй и директору муниципального общеобразовательного учреждения «Центр образования «Подросток» Людмиле Заседателевой.

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