Церемония награждения победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia состоялась в Пскове

12:09, 08 февраля 2019, ПАИ

Определены победители III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, торжественная церемония награждения победителей прошла сегодня, 8 февраля, в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Заместитель начальника Управления образования Псковской области Геннадий Барышников поприветствовал участников и отметил, что чемпионат состоялся благодаря поддержке руководства области, участию ребят, организаторов, экспертов, жюри и многих других людей. По его мнению, подобные конкурсы проходят для того, чтобы каждый почувствовал, что он талантлив, что он все умеет и может.

Геннадий Барышников подчеркнул, что в России нет второстепенных и основных профессий, все они важны. «Все мы с вами связаны друг с другом, и чем успешнее будет молодое поколение, тем успешнее будут ваши родители, дедушки, бабушки, соседи, город, в котором вы живёте, область и вся страна. Мы с вами все в одной команде, в одной лодке», - обратился он к участникам чемпионата и пожелал им успехов, благополучия, процветания и всех благ.

Также Геннадий Барышников поблагодарил всех за работу и отдельно выразил благодарность работодателям, которые приняли участие в конкурсе, руководителям образовательных учреждений, которые выставили свои команды.

Награды вручались в компетенциях «Поварское дело», «Спасательное дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Предпринимательство» и «Преподавание в младших классах».

Площадки для состязаний были организованы в различных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук и Опочки. Победители регионального чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях, а затем и на национальных. Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в августе.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.