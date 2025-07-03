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Общество

В Псковской области спасли заблудившуюся в лесу женщину

Сотрудники МЧС, правоохранители и дружинники спасли женщину, заблудившуюся в лесу Пустошкинского района в районе Чурилово. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Вперёд».

Фото: газета «Вперёд»

Две женщины из деревни Платично отправились в лес вечером 2 июля. Одна из них, около 50 лет, не смогла самостоятельно найти дорогу обратно.

Правоохранительные органы, МЧС и пустошкинский отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» приступили к поискам. Егерь помог определить точный маршрут с помощью спецтехники. Отсутствие связи усложняло поиски. МЧС включили сирену, чтобы женщина, услышав сигнал, могла ориентироваться на звук.

Поиски закончились успешно, когда спасатели обнаружили женщину, которая пыталась развести костёр.

По словам участников операции, встреча с подругой была эмоциональной. «Вы бы видели, сколько было радости, когда две подруги встретились, как будто они не пять часов не виделись, а пять лет!» – рассказал один из дружинников.

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