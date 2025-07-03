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Общество

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Псковской области

Усиление ветра прогнозируют на территории Псковской области в ближайшее время, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«Сегодня вечером, 3 июля, начиная с периода 20:00–23:00, с сохранением в течение суток 4 июля местами, преимущественно по северу Псковской области, ожидается усиление юго-западного и западного ветра, порывы 15–19 метров в секунду», – предупреждают псковичей.

Жителям рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна. Машину следует поставить в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.

Напомним, что жёлтый уровень погодной опасности объявляется, когда на территории региона (или определённой части региона) прогнозируют гидрометеорологические явления, интенсивность которых соответствует критерию неблагоприятных явлений.

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