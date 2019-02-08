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Общество

Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Петербурге с тестирования участников

8 февраля региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» начался в Санкт-Петербурге с контрольного тестирования участников. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов.

Все участники проходят контрольное тестирование для того, чтобы подтвердить те результаты, которые они показали на дистанционном этапе. В нем принимают участие 432 человека. Те участники, которые смогут подтвердить свои результаты, официально проходят в полуфинал и примут участие в оценочных мероприятиях, которые начинаются 9 февраля.

Компьютерное тестирование будет проходить в течение всего дня, его результаты обнародуют 9 февраля. Из всех приглашенных на региональный полуфинал конкурсантов Санкт-Петербург представляют 311 участников, Калининградскую область - 23, Вологодскую область - 22, Мурманскую область - 18, Ленинградскую область - 15, Архангельскую область - 12, Новгородскую область - 11, Карелию - семь, Коми - пять, Псковскую область - четыре, Ненецкий автономный округ - три. Также в полуфинал приглашен один гражданин Украины.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 9 февраля. Ожидается, что в церемонии примут участие наставники конкурса министр транспорта РФ Евгений Дитрих и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан и руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Планируется, что оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 9 и 10 февраля, результаты будут объявлены 11 февраля. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

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