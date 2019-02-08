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Общество

Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская рассчитывает, что конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов, готовых работать в интересах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Когда мы формировали наше Управление, то столкнулись с серьезными проблемами в поиске сотрудников с необходимыми компетенциями. Будем активно сотрудничать с Фондом, реализуя этот общественный проект, и верим, что, благодаря ему сможем привлечь профессионалов, готовых работать вместе с нами в интересах нашей области», — сказал Наталья Плявинская.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

 

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