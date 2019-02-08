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Культура

Выставка Ирины Кросс откроется в отеле «Покровский» в Пскове

13 февраля в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля в холле отеля «Покровский» в Пскове откроется выставка живописи Ирины Кросс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Экспозиция представит зрителям 16 полотен художницы. «Работы Ирины Кросс всегда привлекают в галереи большое количество посетителей и пользуются вниманием не только жителей Пскова, но и других городов России и зарубежья. Картины художницы находятся в коллекциях музея-заповедника Пскова, культурного Российского центра Хельсинки, Центрального выставочного центра Риги, в частных коллекциях стран Балтии, Белоруссии, России, Англии, США, Германии, Югославии, Финляндии», - рассказали в дирекции.

«Чем меня цепляет и уже не отпускает, пока все-все не увижу, живопись сегодняшней Ирины Кросс? Свободой, любовью и щедростью. Общаясь с ее картинами, сам становишься еще свободнее, легче. А любовью – незримой, но, тем не менее, осязаемой – пронизан каждый ее холст. На таком языке любви не так уж часто с нами разговаривают, вот и тянешь время, подолгу задерживаешься возле очередной работы», - отметила искусствовед Ольга Кошелькова.

Часы работы выставки: ежедневно с 12:00 до 19:00. Возможна продажа картин.

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