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Общество

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла речную выдру (ВИДЕО)

Фотоловушка Полистовского заповедника сняла речную выдру, обследующую лунку у жилища бобров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Выдры населяют берега лесных рек и озер Евразии и Северной Африки. Ведут полуводный образ жизни, превосходно плавают и ныряют, питаются преимущественно рыбой. Живут выдры в норах близ берегов рек, обычно сами их не роют, пользуясь естественными углублениями, которые лишь немного подправляют. От переохлаждения выдру защищает плотный, непроницаемый для воды мех.

«Выдры очень игривы, - рассказали специалисты. - Они любят играть в догонялки, кувыркаться в воде, в зимнее время часто катаются по речным склонам, оставляя за собой характерные «дорожки». Игры помогают выдрам чистить свой мех, чтобы он сохранял теплоизолирующие свойства».

Выдра включена в Красный список Международного союза охраны природы, как вид, близкий к угрожаемому положению, а также в Красные книги некоторых регионов России. На численности выдры негативно сказывается загрязнение водоемов, оскудение ихтиофауны и нарушение естественных местообитаний.

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