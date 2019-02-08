Сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН России получили награды в честь Дня науки

16:42, 08 февраля 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе образовательного учреждения, в торжественном собрании, посвященном Дню российской науки, приняли участие руководство, сотрудники и курсанты.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, поздравляя с праздником, отметил весомый вклад сотрудников в развитие научной деятельности, которая приносит известность Псковской земле, и пожелал всем новых научных достижений.

«Наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только ученых, но и всех тех, кто помогает найти свое место в науке молодежи – преподавателей, которые находят время не только заниматься собственными разработками, но и руководить исследованиями курсантов», – сказала заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Юлия Михайлова.

Сотрудники, ставшие победителями и призерами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов за 2018 год, были отмечены дипломами образовательной организации.

Победителем в номинации «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» стал доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, «Лучшим руководителем научного кружка» признана доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, «Лучшей кафедрой по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов» выбрали кафедру уголовно-правовых дисциплин.

За большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза ряду сотрудников объявлена благодарность

Награждена команда учебного отдела, ставшая победителем интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?».

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом детского духового оркестра «Геликон».