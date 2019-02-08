0
16:07
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
15:37
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
14:41
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
13:35
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
13:33
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
13:07
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля
12:17
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
Еще новости
Общество

Сотрудники Псковского филиала Академии ФСИН России получили награды в честь Дня науки

В Псковском филиале Академии ФСИН России наградили сотрудников за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе образовательного учреждения, в торжественном собрании, посвященном Дню российской науки, приняли участие руководство, сотрудники и курсанты.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, поздравляя с праздником, отметил весомый вклад сотрудников в развитие научной деятельности, которая приносит известность Псковской земле, и пожелал всем новых научных достижений.

«Наука неразрывно связана с образованием, поэтому в этот день чествуют не только ученых, но и всех тех, кто помогает найти свое место в науке молодежи – преподавателей, которые находят время не только заниматься собственными разработками, но и руководить исследованиями курсантов», – сказала заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Юлия Михайлова.

Сотрудники, ставшие победителями и призерами смотра-конкурса среди кафедр на лучшую организацию научно-исследовательской работы курсантов и студентов за 2018 год, были отмечены дипломами образовательной организации.

Победителем в номинации «Лучший научный руководитель курсантов и студентов» стал доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, «Лучшим руководителем научного кружка» признана доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, «Лучшей кафедрой по организации научно-исследовательской работы курсантов и студентов» выбрали кафедру уголовно-правовых дисциплин.

За большой личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности вуза ряду сотрудников объявлена благодарность

Награждена команда учебного отдела, ставшая победителем интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?».

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня российской науки завершилось концертом детского духового оркестра «Геликон».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
08 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
08 февраля 2019
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
08 февраля 2019
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
08 февраля 2019
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин 5
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
08 февраля 2019
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля
08 февраля 2019
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля 1
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
08 февраля 2019
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
08 февраля 2019
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук

Идет загрузка...