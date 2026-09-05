Как будет начисляться плата за ЖКУ, если сломался счётчик, объяснили россиянам

21:39, 05 сентября 2026, ПАИ

При выходе из строя приборов учета электроэнергии и воды действуют разные правила расчета платы за коммунальные услуги. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Объясняем.рф».

В случае неисправности электросчетчика сумма за потребленную электроэнергию рассчитывается исходя из среднемесячного расхода за предыдущие периоды. Если же прибор сломался, а житель не сообщил об этом, и поломку обнаружил проверяющий, плату начислят по нормативу с повышенным коэффициентом.

При поломке водосчетчика алгоритм иной: первые три месяца плата также начисляется по среднемесячному потреблению, а затем пересчитывается по стандартному нормативу, установленному в регионе.

Замена электросчетчика производится за счет ресурсоснабжающей организации. Исключение – ситуация, когда собственник сам инициирует замену исправного прибора на многотарифный: в этом случае расходы ложатся на него. Замену счетчиков воды оплачивает владелец квартиры. Бесплатно прибор монтируют только льготным категориям граждан – малоимущим, инвалидам I и II группы, ветеранам труда и участникам Великой Отечественной войны. Однако даже в этом случае сам прибор необходимо приобрести за свой счет.

Срок замены неисправного электросчетчика составляет шесть месяцев с момента поломки. Для водосчетчика этот период значительно короче – 30 дней. Специалисты рекомендуют при обнаружении неисправности незамедлительно уведомлять управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.