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Общество

Находившегося в розыске мужчину задержали росгвардейцы в Пскове

7 февраля около 20:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе в Пскове. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы  задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции. 

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