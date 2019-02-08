Находившегося в розыске мужчину задержали росгвардейцы в Пскове

16:15, 08 февраля 2019, ПАИ

7 февраля около 20:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине на Крестовском шоссе в Пскове. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

При проверке документов выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.