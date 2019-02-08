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Общество

Систему «Эталон» планируется использовать в Псковской области для контроля работ на дорогах

Программный комплекс «Система оперативного управления «Эталон» планируется использовать в Псковской области для контроля выполняемых работ на дорогах. Необходимость выработки эффективных механизмов общественного контроля обсудили члены Общественного совета при Комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона сегодня, 8 февраля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, участники заседания рассмотрели региональные проекты, разработанные в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечалось, что «Эталон» показал свою эффективность в других регионах, участвовавших ранее в аналогичных проектах. Также совет рекомендовал детализировать картографические материалы с указанием конкретных участков автодорог, подлежащих приведению в нормативное состояние до 2024 года.

По итогу обсуждения все представленные региональные проекты («Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения») были одобрены Общественным советом.

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