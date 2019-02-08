Более 200 взрывоопасных предметов обезвредили сапёры ЗВО с начала года

17:45, 08 февраля 2019, ПАИ

Более 200 взрывоопасных предметов обезвредили с начала текущего года группы разминирования инженерных войск Западного военного округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

По сравнению с таким же периодом 2018 года их число незначительно снизилось. Все опасные находки являлись боеприпасами времен Великой Отечественной войны. В январе саперы ЗВО выезжали по заявкам на разминирование около 30 раз.

Лидером по количеству обращений стала Калининградская область, где группы разминирования выезжали 15 раз. Также заявки поступали из Ленинградской, Псковской и Московской областей. В числе опасных находок – артиллерийские снаряды и минометные мины калибра от 76 до 203 мм.

Для ведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского Федеральных округов в Западном военном округе сформировано более 40 групп разминирования, оснащенных новейшим оборудованием и специальной техникой, в том числе современными миноискателями типа ИМП-С и неконтактными миноискателями взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного диаметра, находящихся на большом заглублении. Помощь в поиске боеприпасов оказывают специально обученные минно-розыскные собаки, входящие в состав групп разминирования.

Личный состав подразделений прошел специальную подготовку и допущен к работе со взрывоопасными предметами.