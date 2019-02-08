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Общество

Условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2019 года согласовал земельный комитет Псковской гордумы

Сегодня, 8 февраля, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Григория Стороненкова. В ходе подготовки к очередной 20-й сессии депутаты рассмотрели 11 основных вопросов и 3 дополнительных. Парламентарии согласовали вопрос об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, комитет поддержал вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года №795.

Далее парламентарии дали согласие детскому саду №56 «Ягодка» на предоставление в аренду нежилого помещения на улице Коммунальной, 74 под кружок хореографии, детскому саду №20 - помещение по улице Гражданской, 20-а для осуществления деятельности по фотосъемке, Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс» - помещение на Набережной реки Великой, 16 для проведения тренировок по баскетболу и волейболу, Средней общеобразовательной школе №23 с углубленным изучением английского языка - часть здания по улице Розы Люксембург, 18 с целью реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Также Детской школе искусств согласовали предоставление в аренду части здания по улице Олега Кошевого, 8 под установку аппарата-связки по продаже горячих напитков и продуктов питания в индивидуальных упаковках.

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 20-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 12 февраля.

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