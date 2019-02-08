Специалисты в области охраны памятников ведут постоянный мониторинг состояния Анастасиевской часовни в Пскове

18:25, 08 февраля 2019, ПАИ

В пятницу, 8 февраля, состоялось заседание рабочей группы Научно-методического и экспертного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на заседании Совета обсуждалась необходимость принятия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями», рядом с которой прокладываются коммуникации к строящемуся жилому комплексу на Ольгинской набережной.

Накануне специалисты Комитета выезжали на место.

«Ущерба памятнику не нанесено. Вместе с тем, земляные работы проведены не в полном соответствии с проектом, без учета необходимости соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта. Сейчас Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности и по организации дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности памятника», — отметила председатель Комитета Елена Яковлева.

В рамках заседания членами Научно-методического Совета был сделан ряд предложений, требующих от инвестора оперативной проработки. Со своей стороны специалисты Псковского музея-заповедника и Комитета ведут постоянный мониторинг состояния Анастасиевской часовни.

Елена Яковлева также сообщила, что от Псковской области, в 2018 году направлена заявка в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2014–2020 годы» на финансирование из средств федерального бюджета в 2019 году ремонтно-реставрационных работ на этом памятнике.

Напомним, «Анастасиевская часовня с росписями» — интереснейший памятник архитектуры и монументальной живописи. Изначально, в 1911 году она была установлена на Ольгинском мосту по проекту знаменитого русского архитектора А. В. Щусева. В 1913 году часовня была расписана по эскизам великого художника Николая Рериха. В 1969 году во время строительства нового моста было принято решение сохранить часовню и перенести ее на другое место — фактически, под мост, на небольшое искусственное возвышение, на котором она и стоит последние полвека. Памятник находится в безвозмездном пользовании Псковского музея-заповедника.