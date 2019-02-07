В Новоржеве украли одну бензопилу, а в Острове – шесть

18:32, 08 февраля 2019, ПАИ

В период с 6 по 7 февраля в Новоржеве из дома по Лесному переулку была похищена бензопила. Причиненный ущерб выясняется. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этой краже подозревается безработный, ранее судимый за кражу 45-летний местный житель. Похищенное в ходе обыска изъято. Возбуждено уголовное дело.

6 февраля в городе Острове из гаража у дома по улице 25 Октября была совершена попытка кражи шести бензопил и бензотриммера. По подозрению в этом преступлении задержан безработный, судимый 18-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело.

В период с июня 2018 года по 7 февраля в деревне Родина Псковского района из квартиры дома по улице Мира были похищены два фотоаппарата, видеокамера, посуда, бритвенная машинка и провода. Вор проник в жилище, разбив окно. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое не работающих местных жителей – 34-летний мужчина и 40-летняя женщина. Они дали признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.