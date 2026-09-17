Два «опасных» водителя встретились в лобовом столкновении в Псковском округе

19:58, 17 сентября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем Opel под управлением водителя без прав. ДТП произошло на въезде в деревню Ветошка в Псковском округе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







37-летняя женщина за рулём Hyundai Solaris, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель Opel госпитализирован бригадой медицины катастроф. На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.