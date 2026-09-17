Два «опасных» водителя встретились в лобовом столкновении в Псковском округе
Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением и совершила лобовое столкновение с автомобилем Opel под управлением водителя без прав. ДТП произошло на въезде в деревню Ветошка в Псковском округе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
37-летняя женщина за рулём Hyundai Solaris, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП водитель Opel госпитализирован бригадой медицины катастроф. На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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