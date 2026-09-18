Турфирма в Великих Луках оставила клиентов без 10 млн рублей и без поездок за границу

12:46, 18 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках возбуждены уголовные дела о мошенничестве при оказании туристических услуг. По версии следствия, 42-летняя руководительница турфирмы получила от клиентов деньги за организацию зарубежных поездок, но не выполнила взятые на себя обязательства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи ОМВД России по городу Великие Луки установили, что с декабря 2025 года женщина, одновременно являвшаяся генеральным директором, бухгалтером и оператором турагентства, принимала от клиентов предоплату за туры и предлагала полностью оплатить путевки заранее.

Полученными деньгами, по данным следствия, подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению, не обеспечивая организацию поездок. Клиенты не получили туристические ваучеры и не смогли оформить запланированные путешествия, после чего обратились в полицию.

На данный момент установлено около 50 потерпевших. Общий ущерб оценивается примерно в 10 млн рублей. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемая полностью признала свою вину. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проверяется информация о возможных дополнительных эпизодах.