В России фиксируют серию нападений медведей-людоедов

14:10, 17 сентября 2026, ПАИ

Серию трагических инцидентов, связанных с нападением медведей, фиксируют в России. Они нападают на туристов, грибников, охотников. В ответ в ряде регионов начали отстрел потенциально опасных животных, пишет РИА Новости.

Нападения произошли на Алтае, в Красноярском крае, Иркутской области и других муниципалитетах. Всего медведи-людоеды убили уже пять человек в разных регионах. Больше половины погибших за последний месяц – грибники.

Несколько пострадавших выжили. Так, работник фермы в Приангарье хотел отогнать хищника от задавленной свиньи и в результате получил раны ноги и плеча.

В Бурятии в связи с чередой ЧП закрыли туристические маршруты. Режим повышенной готовности ввели в Кемеровской области и на Камчатке. После гибели туристки на Алтае за двое суток охотники уничтожили 12 особей, а за один день в Бурятии убили 14 медведей. Власти принимают все возможные меры.

По данным Минприроды РФ, в 1990 году в России было около 130 тысяч бурых медведей. К 2026 году их численность выросла в 2,3 раза и достигла 307,9 тысячи.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова объяснила, что сейчас медведям нужно активнее набирать запас жира перед залеганием в спячку. Если в естественной среде обитания по той или иной причине еды не хватает, то медведи выходят ближе к человеку.

Помимо того, люди сами разрушают естественную среду обитания хозяина леса, и он начинает искать новые территории.

В городах и посёлках многим диким животным доступны пищевые отходы, а медведи быстро запоминают, где можно найти еду. Так, жителей Псковской области призывают не выбрасывать в лесах и вблизи населённых пунктов яблоки, которые не удалось переработать после сбора урожая. И не оставлять на кладбищах конфеты и другую еду.

Напомним, что медведи начали осваивать новые территории и в Псковской области. По словам экспертов, ситуация уже через несколько лет может стать тревожной.