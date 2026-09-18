27 нарушителей задержали псковские росгвардейцы за неделю

12:59, 18 сентября 2026, ПАИ

340 выездов на охраняемые объекты в Псковской области по сигналам «Тревога» совершили сотрудники вневедомственной охраны с 10 по 16 сентября. За административные правонарушения задержали 27 граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, за неделю в Пскове росгвардейцы задержали шесть человек. Злоумышленники пытались вынести неоплаченные товары из магазинов и кафе города. В Порхове задержали 37-летнего мужчину, который похитил товарно-материальные ценности из магазина на сумму 850 рублей.

В Бежаницах сотрудники Росгвардии по результатам выезда на сигнал «Тревога», поступившего из администрации Бежаницкого округа, задержали мужчину, который бросал камни в окна.

Правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время подразделения обеспечивают в Псковской области централизованную охрану 3 170 объектов, 2 391 места проживания и хранения имущества, а также 92 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что ОМОН «Кром» в Псковской области предлагает работу с выплатами от 720 тысяч рублей.