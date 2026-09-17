Водитель Peugeot пострадала в ДТП в Великолукском районе
Попутное столкновение автомобилей Peugeot 206 и Hyundai произошло в деревне Торчилово на улице Загородной в Великолукском районе. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Peugeot – 54-летняя женщина. Она госпитализирована.
На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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