Псковичка получила два года тюрьмы за кражу денег с карты знакомого

13:29, 18 сентября 2026, ПАИ

Псковичка, укравшая деньги с банковского счёта своего знакомого, отправится в колонию, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 10 июля жительница Пскова распивала алкоголь в компании знакомых. Во время этого она взяла мобильный телефон своего знакомого, в котором было открыто приложение мобильного банка, и перевела 50 тысяч рублей на счёт другого своего знакомого, который не знал о преступных намерениях псковички. После этого женщина попросила его снять деньги и отдать ей, что он и сделал.

В ходе судебного разбирательства псковичка признала вину.

Псковский городской суд признал её виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании вреда на сумму 50 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.