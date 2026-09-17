Смертельная авария в Стругах Красных: водитель скончался до приезда скорой помощи
38-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ДТП произошло у дома № 6а на улице Промышленной в Стругах Красных, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
От полученных травм водитель скончался до прибытия медиков. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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