Смертельная авария в Стругах Красных: водитель скончался до приезда скорой помощи

14:26, 17 сентября 2026, ПАИ

38-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ДТП произошло у дома № 6а на улице Промышленной в Стругах Красных, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











От полученных травм водитель скончался до прибытия медиков. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Локне.