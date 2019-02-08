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Общество

Невозможность продажи земельного участка в Псковском районе заставила должника погасить более 300 тысяч рублей по исполнительным листам

Судебный пристав-исполнитель ОСП Псковского района, наложив арест на имущество должника, побудила его оплатить всю свою задолженность. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отделе судебных приставов Псковского района в отношении гражданина находилось 11 исполнительных производств на общую сумму около 400 тысяч рублей. Это задолженности в пользу налоговых органов, кредитных организаций, а также в пользу физических лиц.

Перечисления в счёт долга шли малыми суммами. Оплачивать сразу весь свой долг должник отказывался. Поэтому, на его имущество в течении 2018 года неоднократно накладывался арест. Так, под арест попадали — кухонный гарнитур и кухонная аппаратура, различная мебель, телевизор, а также стиральная машина.

Кроме того, судебным приставом-исполнителем было вынесено ограничение на запрет регистрационных действий на принадлежащий должнику земельный участок, с расположенным на нём здании.

Угроза распрощаться с принадлежащим имуществом и вынесенный запрет на регистрационные действия, подействовали. Тем более должник как раз решил продать имеющееся у него в собственности недвижимое имущество.

Так, в адрес ОСП Псковского района в течении января 2019 года, поступило несколько платёжных документов на общую сумму более 300 тысяч рублей. Данная сумма смогла покрыть все долги гражданина, включая исполнительные производства по взысканию исполнительского сбора.

Аресты с имущества должника, а также вынесенный запрет на регистрационные действия, с должника сняты. Таким образом, меры принудительного исполнения вновь принесли свой результат в оплате задолженности.

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