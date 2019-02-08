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Хоккейный турнир на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева пройдёт в Пскове

В Ледовом дворце Пскова, в эти выходные, 9—10 февраля, пройдет международный детский хоккейный турнир на призы прославленного хоккеиста, Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На льду встретятся детские команды, в которых играют юные хоккеисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Риги и Минска.

В рамках турнира состоится мастер-класс спортсмена, который начнется в субботу, 9 февраля, в 11.00. Кроме кругового турнира зрители смогут увидеть показательные выступления фигуристов.

Расписание хоккейного турнира здесь.

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