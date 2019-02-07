Четверо пожарных ликвидировали пожар в бане в посёлке Плюсса

19:55, 08 февраля 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в поселке Плюсса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в бане на улице Ленина поступило в 17:05. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.