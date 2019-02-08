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Общество

Волонтёры псковского Красного Креста побывали в гостях у ветерана МВД РФ

Стало хорошей традицией у добровольцев клуба «Волонтёры добра» Псковского Красного Креста проводить визиты внимания к пожилым людям - детям войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, такие посещения маломобильных людей преклонного возраста на дому или в стационаре стали возможными благодаря проекту «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны».

Руководитель клуба «Волонтеры добра» Любовь Сушилова, геронтоволонтёр Красного Креста Ольга Николаевна Лешукова и молодые волонтёры Красного Креста Егор Агейчев и Павел Данченко побывали дома у 86-летней Нины Ивановны, которая из-за хронического заболевания продолжительное время не выходит из дома. Имеющееся у Нины Ивановны реабилитационное средство помогает ей передвигаться по квартире. Приход гостей из Красного Креста обрадовал хозяйку и она охотно провела «экскурсию» по своей небольшой квартире с многочисленными цветами и мебелью, заботливо прикрытой рукодельными кружевами.

В разговоре с молодыми волонтерами Нина Ивановна поделилась своими воспоминаниями о трудном детстве в годы Великой Отечественной войны. На начало военного лихолетья ей было семь лет, и все события того страшного периода хорошо отложились в памяти. Молодые люди внимательно слушали рассказ женщины об издевательствах немцев над местными жителями в Новоржевском районе, о насильственном вывозе людей в Латвию. Сама Нина Ивановна признана бывшей несовершеннолетней узницей фашистских концлагерей.

В послевоенное время она окончила педагогический институт и получила профессию учителя. Проработав 12 лет учителем, по «воле судьбы» женщина 26 лет отработала в органах министерства внутренних дел в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, дослужившись до звания майора МВД РФ.

В свою очередь с неподдельным интересом Нина Ивановна слушала рассказы герантоволонтёра и молодых волонтёров о деятельности Псковского Красного Креста и очень сожалела о том, что её здоровье не позволяет быть активной и участвовать во всех мероприятиях благотворительной организации. Завершая визит, посетители вручили небольшие гостинцы и пожелали Нине Ивановне улучшения здоровья.

Необходимо отметить, что визиты внимания – это зачастую простое человеческое общение, после которого становится теплее на сердце у одинокого пожилого человека. Такие визиты становятся важным событием, позволяющим почувствовать внимание и заботу окружающих.

Напомним, визит внимания состоялся в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

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