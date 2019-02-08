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Общество

Псковские полицейские оказали помощь семьям с детьми

В Пскове полицейские и представители общественности провели акцию «Неделя добрых дел». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи порядка вместе с общественниками в рамках этого благотворительного мероприятия побывали в нескольких многодетных семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе общения сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову и УМВД России по Псковской области вручили маленьким горожанам подарки – игрушки, сладости, одежду.

А с родителями гости в полицейской форме провели профилактические беседы и обсудили волнующие их проблемы. В этих встречах активное участие принял член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергей Волков.

Отметим, что подобные акции полицией и общественниками организовываются на территории области регулярно.

 

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