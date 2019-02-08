0
16:07
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
15:37
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
14:41
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
13:35
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
13:33
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
13:07
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля
12:17
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
Еще новости
Общество

Жителям Псковского района напомнили о мерах противопожарной безопасности

8 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров в населенных пунктов осуществили профилактический рейд в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведены беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, распространены листовки профилактического характера о правилах эксплуатации газового оборудования. Особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Также до граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и Псковского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК)
08 февраля 2019
«Семь раз отмерь» - 8 февраля (ЗВУК) 1
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
08 февраля 2019
ТРК «Акваполис» приглашает на концерты и детские программы в ближайшие выходные
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
08 февраля 2019
Наталья Плявинская: Конкурс «Лидер года» поможет найти профессионалов
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин
08 февраля 2019
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области возглавил Борис Елкин 5
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
08 февраля 2019
Ключи от 26 новых автобусов для школьных перевозок вручил Михаил Ведерников
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля
08 февраля 2019
Лыжный десант пройдёт по пути партизанского обоза в Псковской и Новгородской областях 12-14 февраля 1
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
08 февраля 2019
Губернатору представили нового руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук
08 февраля 2019
О необходимости приглашения волонтёров из районов на форум НКО заявил Светлана Мельничук

Идет загрузка...