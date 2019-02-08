Рособрнадзор предупредил родителей: Закупать бумагу и картриджи на ЕГЭ не нужно

21:40, 08 февраля 2019, ПАИ

Список предметов, которые выпускники могут взять с собой на экзамен, есть на официальном портале единого госэкзамена, пишет Росбалт.

Ничего дополнительно к этому списку на ЕГЭ покупать не нужно, заявил журналистам замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Никакие бумагу и картриджи закупать не нужно. Это все должно быть предоставлено государством в пунктах проведения экзамена. Если возникает несанкционированный сбор, обращайтесь на телефон доверия ЕГЭ», — заявил чиновник.